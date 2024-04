EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev annonce l'évacuation de deux hôpitaux par crainte de frappes russes

La mairie de Kiev a annoncé vendredi l'évacuation d'urgence de deux hôpitaux de la capitale ukrainienne, dont un établissement pédiatrique, par crainte de frappes russes sur ces infrastructures. Suivez les dernières informations.

La mairie de Kiev a annoncé vendredi l'évacuation d'urgence de deux hôpitaux de la capitale ukrainienne, dont un établissement pédiatrique, par crainte de frappes russes sur ces infrastructures.

"La ville commence à évacuer d'urgence deux hôpitaux, dont un hôpital pour enfants, (...) car une vidéo est abondamment partagée dans des médias en ligne annonçant de facto une attaque ennemie sur ces installations médicales", a annoncé la mairie sur Telegram.

LA RUSSIE FRAPPE LE RAIL La Russie a intensifié ses frappes sur le réseau ferroviaire ukrainien pour "paralyser" les approvisionnements militaires, notamment en matériels occidentaux, en vue d'une nouvelle offensive, a déclaré à l'AFP un haut responsable sécuritaire ukrainien.

L'infrastructure ferroviaire est particulièrement vitale en Ukraine, aussi bien pour le transport passager et le commerce que pour l'armée, car depuis le début de l'invasion russe en février 2022, tout le trafic aérien civil y est paralysé. LE POINT SUR LA SITUATION Voici les informations relatives au conflit les plus marquantes des dernières 24h :

- Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a alerté vendredi contre le risque d'incident nucléaire du fait de l'occupation russe de la centrale de Zaporijjia, une mise en garde à l'occasion du 38ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl.

- La mairie de Kiev a annoncé vendredi l'évacuation d'urgence de deux hôpitaux de la capitale ukrainienne, dont un pédiatrique, par crainte de frappes russes sur ces établissements.

- L'armée russe a affirmé vendredi avoir frappé un train dans la région ukrainienne de Donetsk (est) transportant des armements occidentaux livrés à Kiev, une annonce intervenant après une série de frappes sur les chemins de fer d'Ukraine.

- Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont annoncé vendredi l'arrestation de deux personnes suspectées de s'être fait passer pour des mécaniciens afin de se déplacer dans le nord-est du pays, de repérer les positions militaires et de les transmettre à la Russie en vue de bombardements.

- Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a annoncé vendredi un nouveau volet de 6 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, au moment où Washington tente de rattraper le retard dans ses livraisons à Kiev après des mois d'impasse au Congrès. BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur TF1info pour suivre les dernières actualités autour de la guerre en Ukraine, débutée le 24 février 2022 après l'invasion russe ordonnée par Vladimir Poutine.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, au moins 1682 attaques contre des centres de santé y ont été recensées, selon des chiffres fournis début avril par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Ces frappes ont fait au moins 128 morts et 288 blessés parmi le personnel médical et les patients, a souligné l'OMS, qui a déploré "une escalade inquiétante" au cours des premiers mois de cette année avec près d'une attaque par jour entre janvier et mars.