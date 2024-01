EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le patron de l'Otan au Congrès américain mardi pour relancer l'aide militaire

En visite aux États-Unis, le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg doit rencontrer des parlementaires républicains et démocrates ce mardi au Congrès dans l'espoir de débloquer une nouvelle enveloppe budgétaire de soutien à l'Ukraine. Une aide cruciale, faute de quoi tout ce qui aura été accompli "sera compromis", souligne le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Suivez les dernières informations en direct.

Le Congrès américain au centre de l'attention à l'approche du deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Après avoir livré des dizaines de milliards de dollars d'armes à Kiev depuis le début de la guerre, Joe Biden et son gouvernement ont épuisé leurs crédits fin 2023 et se retrouvent désormais forcés d'obtenir l'aval des parlementaires pour débloquer toute enveloppe supplémentaire. Une aide cruciale, a souligné le chef de la diplomatie des États-Unis, Antony Blinken, faute de quoi tout ce qui aura été accompli "sera compromis" selon lui.

"Sans cela, tout ce que les Ukrainiens ont réalisé et tout ce que nous avons aidé à réaliser sera compromis", a-t-il déclaré lundi lors d'une conférence de presse aux côtés du secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, présent à Washington pour une série d'entretiens. Reçu dans la matinée par le chef du Pentagone, Lloyd Austin, le patron de l'Alliance s'est aussi entretenu avec le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Il doit rencontrer mardi les responsables républicains et démocrates qui négocient pied à pied un accord, se disant "confiant" que les États-Unis et les pays alliés continueraient à soutenir l'Ukraine.