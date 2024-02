EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'UE et l'Otan font partie "du paquet de négociation" face à Moscou, assure Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a affirmé que la relation de l'Ukraine à l'Otan et à l'Union européenne faisait "partie du paquet de négociation" face à la Russie. Il a estimé qu'il était "trop tôt" pour dire quel sera le "rôle" des deux institutions auxquelles Kiev veut adhérer. Suivez les dernières informations.

Emmanuel Macron a affirmé que la relation de l'Ukraine à l'Otan et à l'Union européenne faisait "partie du paquet de négociation" face à la Russie, estimant qu'il était "trop tôt" pour dire quel sera le "rôle" des deux institutions auxquelles Kiev veut adhérer.

"L'Otan et l'UE font toutes deux partie du paquet de négociation dont nous disposons face à la Russie, et c'est pour cela que je pense que nous avons été très sages d'ouvrir, très tôt après le début de cette guerre, la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan et à l'UE", a déclaré le président français lors d'un échange avec des étudiants de l'Université de Lund, dans le sud de la Suède. "D'abord, car cela a apporté de l'espoir aux Ukrainiens, ensuite parce que c'est la bonne manière de démontrer qu'ils font partie de notre continent et que nous sommes prêts à leur fournir des garanties de sécurité, et enfin parce que c'était le meilleur message à l'égard de la Russie pour dire que nous n'abandonnerons jamais l'Ukraine", a-t-il expliqué.

Le chef de l'État français a réaffirmé que la "responsabilité" des alliés de Kiev était de les aider à se trouver "dans la meilleure situation possible pour revenir à la table des négociations avec les Russes", en vue de discuter "de leurs territoires, de leur sécurité". "Et les garanties cruciales, et l'Europe et les pays européens feront partie de cette réponse", a-t-il ajouté, s'exprimant en anglais au terme d'une visite d'État de deux jours en Suède.

LES FLOTTES FANTÔMES POUR CONTOURNER LES SANCTIONS Des experts observent que depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le nombre de navires pétroliers à la propriété opaque ou dépourvus d'assurance appropriée a grimpé. Une situation qui a permis à la Russie de constituer une flotte clandestine pour exporter son pétrole, malgré les sanctions.

D'après les données de Lloyd's List Intelligence, le nombre de ces bateaux a doublé l'an dernier et représente désormais environ 10% des pétroliers opérant au niveau international. L'Atlantic Council dénombrait en janvier 1.400 navires. LE POINT SUR LA SITUATION Un (hypothétique) rival pour Poutine. Boris Nadejdine, unique opposant à Vladimir Poutine pour la présidentielle russe, a déposé mercredi les signatures de soutien nécessaires à l'enregistrement de sa candidature. Le scrutin, programmé du 15 au 17 mars prochain, s'annonce une formalité pour le président sortant, qui a contribué à museler l'opposition ces dernières années. Nadejdine prône "la fin" de l'offensive en Ukraine et dénonce la dérive autoritaire de Vladimir Poutine.

Les banques russes ont le sourire. Un rapport de la Banque centrale russe (CBR), relayé par le Financial Times, nous apprend que les banques russes ont enregistré des bénéfices records en 2023. Des résultats alimentés par une ruée sur les prêts hypothécaires subventionnés par le gouvernement, ainsi que par un boom des financements destinés à l'achat d'actifs vendus par des entreprises occidentales qui quittent le pays. "Malgré les sanctions internationales strictes visant à isoler le système financier russe en guise de sanction pour son invasion massive de l'Ukraine, ses banques ont généré 3,3 milliards de roubles (37 milliards de dollars) en 2023, soit 16 fois plus que l'année précédente", note le document.

Une aide contrôlée à l'Ukraine via les droits de douane. La Commission européenne a proposé mercredi une reconduction à partir de juin de l'exemption de droits de douane appliquée aux produits agricoles ukrainiens entrant dans l'UE. Des "mesures de sauvegarde", sont associées, de manière à limiter les volumes des produits les plus sensibles, une mesure prise en raison de la grogne des agriculteurs.

Les munitions manquent à l'appel. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell a annoncé que l'Union européenne ne fournira que la moitié du million d'obus promis à l'Ukraine d'ici fin mars. Il s'agit là d'une mauvaise nouvelle pour Kiev, qui fait d'ores et déjà face à un manque de munitions face lutter contre l'armée russe. "Nous avons déjà livré 330.000 obus", a expliqué Josep Borrell devant la presse, à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE à Bruxelles. "Je m'attends à ce que ce chiffre augmente de 200.000 obus" d'ici fin mars, soit "un peu plus de 52% de l'objectif" fixé l'an dernier, a-t-il ajouté. BIENVENUE Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur TF1info pour suivre les dernières actualités autour de la guerre en Ukraine, débutée le 24 février 2022 suite à l'invasion russe ordonnée par Vladimir Poutine.

"Il est trop tôt pour répondre en profondeur à la question de savoir quel sera exactement à la fin le rôle de l'Union européenne, le rôle de l'Otan, et le rôle de notre relation bilatérale, mais il est clair qu'à ce moment-là de la guerre, cela fera partie de la solution pour une paix durable", a insisté Emmanuel Macron, qui doit se rendre en Ukraine en février.