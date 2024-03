EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le bilan de la frappe russe contre Odessa grimpe à 12 morts

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche le monde à aider Kiev à triompher du "mal russe". Le bilan d'une attaque de drone sur la ville portuaire d'Odessa s'est alourdi à douze morts. Suivez les dernières informations.

L'attaque a notamment tué cinq enfants, dont deux bébés de moins d'un an, selon les déclarations de M. Zelensky et du gouverneur de la région.

La frappe sur un immeuble d'habitation de la ville, tôt samedi matin, a partiellement détruit plusieurs étages. L'attaque a notamment tué cinq enfants, dont deux bébés de moins d'un an, selon les déclarations de Volodymyr Zelensky et du gouverneur de la région. Dimanche soir, plus de 36 heures après l'attentat, les sauveteurs continuaient à fouiller les décombres, bien que M. Zelensky ait indiqué que les opérations de recherche et de sauvetage avaient été interrompues.

"Depuis le début de février, la Russie a perdu 15 avions militaires", a annoncé le président ukrainien dimanche soir durant son allocution quotidienne. Il a réitéré son appel pressant aux alliés occidentaux d’accélérer la fourniture d’armes et de munitions à Kiev.

L'Allemagne a accusé dimanche Vladimir Poutine de chercher à la "déstabiliser" par une guerre de l'information avec l'espionnage d'échanges militaires confidentiels sur l'Ukraine, au moment où le chancelier est sous pression pour livrer des missiles à Kiev. La diffusion vendredi sur les réseaux sociaux depuis la Russie de l'enregistrement audio d'une visioconférence récente entre officiers allemands de haut rang au sujet des livraisons d'armes à l'Ukraine a provoqué une crise entre les deux pays et un choc à Berlin.

Selon le ministère de la défense britannique, le mois de février a été le plus lourd sur le plan humain pour Moscou avec 983 morts et blessés par jour en moyenne. Il y a un an, ce nombre était évalué à 770. Londres considère qu'il est très probable que plus de 355 000 Russes aient été tués et blessés depuis 2022.

Samedi, Volodymyr Zelensky avait fustigé dans son allocution quotidienne la "terreur" russe qui "vise exclusivement à détruire des vies, à intimider". Il avait parallèlement de nouveau réclamé aux alliés occidentaux de Kiev de livrer davantage, et plus rapidement, des munitions - dont Kiev manque cruellement -, des systèmes de défense anti-aérienne et des avions de combat pour repousser l'armée russe. Il a estimé que la frappe sur Odessa soulignait l'importance de soutenir son pays.

En raison du blocage persistant aux Etats-Unis d'un programme d'aide de 60 milliards de dollars, Kiev est confronté à une pénurie de munitions. "Nous attendons des fournitures qui nous sont vitales, nous attendons, en particulier, une solution américaine", a déclaré M. Zelensky dimanche soir dans son adresse quotidienne. "La Russie a perdu quinze avions militaires depuis le début du mois de février", a-t-il ajouté. "Plus nous aurons l'occasion d'abattre des avions russes, plus nous sauverons de vies ukrainiennes".