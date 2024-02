EN DIRECT - Guerre en Ukraine : deux humanitaires français tués dans une frappe russe

Deux "volontaires" français ont été tués jeudi lors d'une frappe russe à Beryslav, près de Kherson dans le sud de l'Ukraine, a annoncé un responsable ukrainien. Plusieurs autres personnes ont été légèrement blessées. Suivez les dernières informations sur le conflit.

KIEV ÉVOQUE UNE ATTAQUE 24 DRONES LANCÉS PAR LA RUSSIE Par le biais d'un communiqué publié ce vendredi matin, l’armée de l’air ukrainienne a fait savoir "dans la nuit du 2 février 2024, la Russie a envoyé 24 drones d’attaque de type Shahed-136/131 vers l’Ukraine". L’attaque, apprend-on, "visait en particulier les infrastructures critiques de la région de Dnipropetrovsk".

Selon les forces ukrainiennes, onze de ces drones auraient été détruits, dans les régions de Dnipropetrovsk, Kherson, Kirovohrad et Kharkiv. Des autorités qui précisent qu'au moins sept drones "n’ont pas atteint leurs cibles et ont été perdus". LE POINT SUR LA SITUATION L'UE valide les 50 milliards d'euros débloqués pour l'Ukraine. Les 27 pays de l'UE ont finalement trouvé ce jeudi un accord et validé un plan d'aide sur quatre ans pour l'Ukraine. Au total, ce sont 50 milliards d'euros qui sont débloqués, une somme qui était jusqu'à présent bloquée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. C'est le président du Conseil européen Charles Michel qui a évoqué ce dénouement positif sur les réseaux sociaux.

Matignon souhaite des négociations sur les céréales ukrainiennes. Le Premier ministre Gabriel Attal, qui tente de gérer la mobilisation des agriculteurs, a souhaité qu'une possible limitation des importations de céréales ukrainiennes dans l'UE soit mise sur la table par les représentants des 27. "Sur l'Ukraine, je l'ai dit, nous avançons avec la création de clauses de sauvegarde, notamment sur la volaille. Il faudra que nous abordions la question des céréales dans le cadre de la négociation qui s'ouvre", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse pour répondre à la crise agricole. L'UE n'a jusqu'à présent pas inclus les céréales dans les produits "sensibles" sur lesquels les importations peuvent être limitées.

L'appel aux manifestations de Navalny. L'opposant emprisonné Alexeï Navalny, ennemi numéro un du Kremlin, a appelé jeudi à des manifestations partout en Russie lors de la présidentielle prévue du 15 au 17 mars, qui devrait permettre à Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir au moins jusqu'en 2030. "J'aime l'idée que ceux qui votent contre Poutine se rendent aux urnes à la même heure, à midi. Midi contre Poutine", a indiqué l'opposant sur ses réseaux sociaux. "Cela pourrait être une démonstration puissante de l'état d'esprit du pays", a-t-il appuyé depuis sa geôle, estimant que les autorités ne pourraient pas s'opposer à cette manifestation "parfaitement légale et sûre". "MISSION HUMANITAIRE" L'ambassade ukrainienne en France présente ses condoléances après la morte de deux Français près de Kherson. "Ils sont venus en Ukraine avec une mission humanitaire et leur solidarité ne sera jamais oubliée." MORT DE DEUX FRANÇAIS Notre envoyée spéciale, Marianne Kottenhoff, fait le point sur ce que l'on sait. Frappe russe en Ukraine : deux Français tués Source : TF1 Info MORT DE DEUX FRANÇAIS Deux "volontaires" français ont été tués et plusieurs autres personnes ont été légèrement blessées jeudi lors d'une frappe russe à Beryslav, près de Kherson dans le sud de l'Ukraine, a annnocé sur Telegram le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokoudine.

"L'armée russe a tué deux citoyens français. Trois autres étrangers ont été légèrement blessés" de même qu'un Ukrainien, a-t-il poursuivi, sans préciser les fonctions exactes de ces "volontaires" - une expression souvent employée pour désigner les travailleurs des organisations humanitaires - et en présentant ses "sincères condoléances aux familles des morts". International Guerre en Ukraine : deux humanitaires français tués dans une frappe Bonjour et bienvenue dans ce live, nous allons suivre ensemble toute l'actualité sur le conflit de ce vendredi 2 février.

Les dirigeants européens ont trouvé un accord jeudi sur une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine, jusque-là bloquée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, remerciés pas le président Volodymyr Zelensky qui y voit un "signal clair" à la Russie. "La Russie ne peut pas compter sur une quelconque fatigue des Européens dans leur soutien à l'Ukraine", a assuré le président français Emmanuel Macron. C'est un "message très fort" envoyé au président russe Vladimir Poutine, a commenté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

C'est aussi un signal envoyé aux États-Unis, où une nouvelle enveloppe budgétaire pour l'Ukraine est actuellement bloquée au Congrès. "J'espère que (cela) aidera à faciliter les choses" pour que le président américain Joe Biden puisse faire passer son plan d'aide à ce pays en guerre, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz.

Cette décision "prouve une fois de plus la forte unité de l'UE", s'est aussitôt réjoui le président Zelensky, qui s'est adressé aux Vingt-Sept par visioconférence. "Aujourd'hui l'UE a pris une décision attendue de longue date", a-til précisé dans la soirée dans son message quotidien. "Il s'agit d'un message clair à Moscou, l'Europe va résister et l'Europe ne sera pas brisée". L'aide destinée à l'Ukraine (33 milliards de prêts et 17 milliards de dons sur quatre ans) est incluse dans une rallonge au budget de l'UE jusqu'en 2027. Ce budget européen révisé sera voté plus tard dans le mois au Parlement européen.