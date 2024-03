EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie touche Odessa, Zelensky veut des systèmes de défense aérienne

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré samedi son appel à ses alliés occidentaux pour la fourniture de plus de systèmes de défense aérienne, et plus rapidement, après des attaques russes qui ont fait au moins 11 morts, dont huit à Odessa. Suivez les dernières informations.

DÉFENSE AÉRIENNE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré samedi son appel à ses alliés occidentaux pour la fourniture de plus de systèmes de défense aérienne, et plus rapidement, après des attaques russes qui ont fait au moins onze morts, dont huit à Odessa. L'un de ses partenaires clés, l'Allemagne, doit faire face à une crise imprévue, après que son ministère de la Défense a confirmé "l'interception" d'échanges entre des officiers discutant d'éléments confidentiels concernant la guerre. En Ukraine, une frappe russe sur un immeuble de neuf étages dans la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, a entraîné dans la nuit de vendredi à samedi la mort de huit personnes, dont deux enfants de trois ans et quatre mois, selon un responsable régional. Huit personnes ont par ailleurs été blessées, dont deux enfants, selon les secours. "Ces attaques n'ont aucun sens militaire (...) Il s'agit de terreur, qui vise exclusivement à détruire des vies, à intimider", a dénoncé le président Zelensky.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré samedi son appel à ses alliés occidentaux pour la fourniture de plus de systèmes de défense aérienne, et plus rapidement, après des attaques russes qui ont fait au moins 11 morts, dont huit à Odessa. L'un de ses partenaires clés, l'Allemagne, doit faire face à une crise imprévue, après que son ministère de la Défense a confirmé "l'interception" d'échanges entre des officiers discutant d'éléments confidentiels concernant la guerre.

En Ukraine, une frappe russe sur un immeuble de neuf étages dans la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, a entraîné dans la nuit de vendredi à samedi la mort de huit personnes, dont deux enfants de trois ans et quatre mois, selon un responsable régional. Huit personnes ont par ailleurs été blessées, dont deux enfants, selon les secours. "Ces attaques n'ont aucun sens militaire (...) Il s'agit de terreur, qui vise exclusivement à détruire des vies, à intimider", a dénoncé le président Zelensky. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs étages d'un immeuble complètement effondrés.

Parallèlement, trois personnes ont été tuées dans des bombardements russes dans les régions de Kherson, Kharkiv et Zaporijia, selon les autorités. "Le retard dans la fourniture d'armes à l'Ukraine, de systèmes de défense aérienne pour la protection de notre peuple conduit, malheureusement, à de telles pertes. L'Ukraine ne demande rien de plus que ce qui est nécessaire pour protéger la vie", a souligné Zelensky, en jugeant "impossible à comprendre" les "jeux politiques internes ou les différends (entre les pays) partenaires (de Kiev) qui limitent (sa) défense" face à la Russie.

Après plus de deux ans de guerre, le dirigeant ukrainien exhorte quotidiennement ses alliés occidentaux de livrer l'assistance militaire plus rapidement, réclamant notamment des munitions, davantage de systèmes de défense aérienne et des avions de combat.