EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le pape François appelle à avoir "le courage de hisser un drapeau blanc et négocier"

Lors d'une interview accordée à la télévision publique suisse RTS, le pape François a appelé la Russie et l'Ukraine à "négocier". "Je crois que les plus forts sont ceux qui voient la situation, pensent aux gens et ont le courage de hisser le drapeau blanc", a déclaré le souverain pontife, alors que le conflit fait rage depuis maintenant deux ans. Suivez les dernières informations.

10 JOURS DE PRISON POUR AVOIR RENOMMÉ SON RÉSEAU WIFI Un tribunal moscovite a condamné à 10 jours de prison un étudiant qui avait renommé son réseau wifi "Slava Ukraine", le cri de ralliement des forces de Kiev, a indiqué samedi l'agence de presse russe Ria-Novosti.

En changeant le nom préinstallé de son routeur wifi pour ""Slava Ukraine!", cet étudiant de l'université d'Etat de Moscou a "fait la propagande du slogan des nationalistes ukrainiens", a assuré le tribunal dans sa décision citée par Ria-Novosti. DRONES La Russie a affirmé samedi avoir détruit 47 drones ukrainiens dans la nuit, principalement dans la région de Rostov-sur-le-Don, frontalière de l'Ukraine, attaque qui pourrait avoir visé entre autres une usine d'aviation.

"Les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit un drone sur le territoire de la région de Belgorod, deux dans celle de Koursk, trois dans la région de Volgograd et 41 dans celle de Rostov", a annoncé l'armée russe.

Le pape François a appelé à "avoir le courage de hisser un drapeau blanc et à négocier" pour mettre un terme à la guerre en Ukraine "avant que les choses ne s'aggravent", dans une interview à la télévision suisse diffusée samedi.

"Je crois que les plus forts sont ceux qui voient la situation, pensent aux gens et ont le courage de hisser le drapeau blanc et de négocier", a-t-il déclaré dans une interview à la télévision publique RTS début février, interrogé sur un débat en Ukraine sur la marche à suivre. "Négocier est un mot courageux. Quand vous voyez que vous êtes vaincu, que les choses ne marchent pas, ayez le courage de négocier", a-t-il ajouté, dans une allusion apparente à Kiev.

Le chef de l'Église catholique a rappelé qu'il y avait de "nombreux" acteurs "prêts à jouer le rôle de médiateurs", "par exemple la Turquie". Vendredi, le président Recep Tayyip Erdogan s'est dit prêt à accueillir le cas échéant un sommet de paix Russie-Ukraine en recevant son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Istanbul.

Dans les premières semaines de la guerre, la Turquie avait accueilli des pourparlers de paix entre Moscou et Kiev, qui ont échoué. Elle espère pouvoir les relancer, plus de deux ans après le début de l'invasion russe, au moment où le Kremlin conserve l'avantage du nombre sur son adversaire et le soutien des alliés occidentaux de Kiev s’essouffle.

"N'ayez pas honte de négocier avant que les choses n'empirent", a souligné le pape.