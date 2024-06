Une raffinerie de pétrole dans le sud de la Russie a été visée dans la nuit de mercredi à jeudi par un drone ukrainien qui a déclenché un incendie. L'attaque s'est produite à Novochakhtinsk, dans la région de Rostov-sur-le-Don, qui abrite le QG de l'opération russe en Ukraine. Suivez les dernières informations en direct.

LE POINT SUR LA SITUATION Vladimir Poutine a menacé mercredi de livrer des armes à des pays tiers susceptibles de frapper les intérêts occidentaux, si l'Occident autorise l'Ukraine à frapper la Russie avec ses missiles de longue portée. Le président russe a fait planer cette menace alors que les pays occidentaux sont de plus en plus favorables, sous conditions, à autoriser Kiev à utiliser leurs armes pour frapper le territoire russe. L'Ukraine réclame ce droit depuis des mois. Pour M. Poutine, si des missiles de longue portée nécessitant l'assistance de militaires occidentaux étaient tirés à l'avenir contre des cibles en Russie, Moscou riposterait.

Le président russe a par ailleurs refusé de chiffrer les pertes subies par l'armée russe après deux ans et demi de conflit, assurant qu'elles étaient "très inférieures" aux pertes ukrainiennes. "Si l'on parle de pertes irréparables (de morts, ndlr), alors le rapport est de un à cinq" avec les pertes subies côté ukrainien, a-t-il affirmé. Il a assuré que ce rapport était semblable à la différence entre le nombre de prisonniers de chaque camp. Selon lui, la Russie détient actuellement 6.465 soldats ukrainiens, contre 1.348 soldats russes prisonniers en Ukraine.

Une raffinerie du sud de la Russie a été mise à l'arrêt dans la nuit de mercredi à jeudi à la suite d'une attaque par drone ukrainienne dans la région de Rostov-sur-le-Don, non loin de la frontière, a annoncé le gouverneur local, selon qui il n'y a pas de victime. "A la suite d'une attaque par drone, un incendie s'est déclaré à la raffinerie de Novoshakhtinsk. Les services d'urgence sont sur place" et "le travail a été suspendu", a indiqué sur la messagerie Telegram ce responsable, Vasily Golubev, faisant état d'un sinistre limité "100 m2".

Le président français Emmanuel Macron "participera" au sommet de Paix pour l'Ukraine qui doit se tenir en Suisse à la mi-juin, a annoncé mercredi l'Elysée. Outre le soutien militaire à l'Ukraine "dans la durée", la France entend apporter "son soutien politique et diplomatique", a expliqué l'Elysée.

Les présidents français et ukrainien assisteront vendredi à la cérémonie de signature de deux accords avec à la clé 650 millions d'euros de prêts et de dons à l'Ukraine pour soutenir notamment les infrastructures critiques énergétiques visées par la Russie, a annoncé mercredi l'Elysée. Emmanuel Macron s'entretiendra, vendredi, "en fin d'après-midi", à l'Elysée, avec son homologue Volodymyr Zelensky et tiendra une conférence de presse, a-t-on ajouté.

Pour Poutine, si des missiles de longue portée nécessitant l'assistance de militaires occidentaux étaient tirés à l'avenir contre des cibles en Russie, Moscou riposterait.

"Les États-Unis et les États européens préfèrent garder le silence"

Le président russe a aussi réaffirmé que des instructeurs militaires occidentaux "se trouvent déjà en Ukraine, et y subissent des pertes". Pertes sur lesquelles, selon lui, "les États-Unis et les États européens préfèrent garder le silence". La France a annoncé récemment réfléchir à l'envoi d'instructeurs militaires en Ukraine pour accélérer la formation des soldats ukrainiens et à la formation d'une coalition européenne dans ce but.

La semaine dernière, le président russe avait affirmé que des instructeurs occidentaux se trouvaient en Ukraine, "sous l'apparence de mercenaires". D'autres pays, dont les États-Unis, ont écarté l'envoi d'instructeurs. Aucun État n'a fait état de la présence de ses militaires en Ukraine.

Lors de cette discussion d'environ trois heures, pour laquelle il est arrivé avec un retard de plusieurs heures sur l'horaire annoncé, Poutine a réitéré ses arguments selon lesquels la Russie était disposée à s'asseoir à la table des négociations, et que le meilleur moyen d'arrêter la guerre était que les Occidentaux "cessent de livrer des armes" à l'Ukraine.