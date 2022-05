EN DIRECT - Guerre en Ukraine : face aux combats dans le Donbass, Kiev réclame plus d'armes

L'Ukraine, qui ne cesse de réclamer que lui soient fournies plus rapidement par les Occidentaux les armes lourdes qui lui manquent pour faire face à la machine de guerre russe, appelle aussi la communauté internationale réunie à Davos à "tuer les exportations russes". Il faut que Moscou cesse de "gagner de l'argent et de l'investir dans une machine de guerre qui tue, viole et torture des Ukrainiens", déplore le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba alors qu'un embargo européen sur le pétrole russe peine à se réaliser.

