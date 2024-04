EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le Congrès américain valide l'aide de 61 milliards à Kiev, Biden veut envoyer de nouvelles armes "dès cette semaine"

Le Sénat américain a voté son tour l'adoption d'un vaste plan d'aide militaire et économique à l'Ukraine. Le président américain Joe Biden a affirmé mardi que les Etats-Unis allaient "commencer à envoyer des armes et du matériel à l'Ukraine cette semaine". Suivez les dernières informations.

POINT DE SITUATION Retrouvez ici un résumé des informations majeures liées au conflit de ces dernières 24 heures : L'aide américaine définitivement adoptée par le Congrès américain : dans la nuit, Volodymyr Zelensky a remercié le Sénat américain qui a voté l'aide à l'Ukraine, adoptée dans la douleur par la Chambre des représentants, samedi dernier. Suite à l'adoption définitive de cette aide militaire et économique de 61 milliards de dollars, Joe Biden a annoncé que de nouvelles armes allaient être envoyées à l'Ukraine dès "cette semaine", alors que le pays est en difficulté sur le front, faute de suffisamment de munitions.

en difficulté sur le front, l'Ukraine fait aussi face à un problème de mobilisation et de renouvèlement des troupes, après deux ans de guerre. Dans cette optique, Kiev a décidé de suspendre ses services consulaires pour les hommes âgés de 18 à 60 ans et vivant à l'étranger, afin de les inciter à rentrer au pays pour combattre. Attaque sur Odessa : la pression militaire russe sur les villes ukrainiennes se poursuit. Dans la nuit du 22 au 23 avril, une attaque de drones sur la ville d'Odessa, grande ville portuaire sur la mer Noire, a fait neuf blessés, dont quatre enfants.

Ce n'est plus qu'une question d'heures : le Congrès américain va voter très prochainement sur l'adoption finale d'un énorme plan d'aide à l'Ukraine, fruit de mois de tractations extrêmement tendues et laborieuses. L'enveloppe, qui comprend également des fonds pour Israël, Taïwan et un ultimatum à TikTok, pourrait être adoptée au Sénat d'ici à la fin de la journée mardi.

"Ne faisons pas attendre nos amis à travers le monde un instant de plus", a lancé le chef démocrate Chuck Schumer, plaidant pour la tenue imminente d'un vote. Les débats pourraient, au plus tard, s'étirer jusqu'à mercredi.

Son adoption ne fait quasiment aucun doute : cet énorme programme d'assistance militaire et économique, réclamé depuis des mois par le président Joe Biden, bénéficie du soutien d'élus des deux bords. Il a déjà été approuvé samedi à la Chambre des représentants, théâtre de longues et difficiles négociations.