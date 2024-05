Volodymyr Zelensky se rend mardi matin à Bruxelles où il doit signer un accord bilatéral de sécurité avec le Premier ministre belge Alexander De Croo. En visite à Madrid la veille, attendu à Lisbonne par la suite, le président ukrainien appelle ses alliés à contraindre la Russie à la paix "par tous les moyens". Suivez les dernières informations en direct.

BIENVENUE Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à la guerre en Ukraine et à ses conséquences dans le monde. Vous y trouverez toutes les dernières informations de ce mardi 28 mai.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite à Madrid, a appelé l'Occident à "user de tous les moyens" pour contraindre la Russie à la paix. À Kiev, après avoir dans un premier temps annoncé l'arrivée prochaine en Ukraine d'instructeurs militaires français, les autorités militaires ont précisé que la question était à l'étude, mais pas encore tranchée.

Lors d'une conférence de presse à Madrid aux côtés du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, le chef de l'État ukrainien a déclaré : "Nous devons intensifier notre travail commun avec nos partenaires pour obtenir davantage : la sécurité et une coercition tangible de la Russie à la paix par tous les moyens".

Faire pression non seulement sur la Russie, mais aussi sur nos partenaires pour qu'ils nous donnent la possibilité de nous défendre Volodymyr Zelensky

Il faut "faire pression non seulement sur la Russie, mais aussi sur nos partenaires pour qu'ils nous donnent la possibilité de nous défendre", a-t-il ajouté, exigeant de nouveau des systèmes de défense anti-aérienne pour pouvoir intercepter les plus de 3000 bombes aériennes guidées lancées par la Russie sur son pays chaque mois.

En difficulté sur les fronts Est et Nord-est, l'Ukraine réclame depuis des mois de pouvoir frapper les positions et les bases-arrière russes en territoire russe avec des armements occidentaux. Mais Américains et Européens ont refusé jusqu'ici par crainte d'une escalade, conférant un avantage certain aux forces du Kremlin. Cette question commence cependant à faire débat parmi les alliés.