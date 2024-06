Les présidents français et ukrainien assisteront vendredi à la cérémonie de signature de deux accords avec à la clé 650 millions d'euros de prêts et de dons à l'Ukraine. Emmanuel Macron s'entretiendra en fin d'après-midi, à l'Élysée, avec son homologue Volodymyr Zelensky et tiendra une conférence de presse. Suivez les dernières informations en direct.

SOUTIEN INDEFECTIBLE Le président a profité de son discours durant les cérémonies du D-Day pour réaffirmer son soutien à l'Ukraine. "Soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici", a-t-il déclaré, dressant un parallèle entre la Seconde Guerre mondiale et l'invasion de la Russie en Ukraine. International VIDÉO - "Nous ne faiblirons pas" : Emmanuel Macron réaffirme son soutien à Volodymyr Zelensky et à l'Ukraine ZELENSKY AU PALAIS BOURBON Le discours du président ukrainien devrait débuter à 9h50. ZELENSKY A PARIS Volodymyr Zelensky est venu en France pour participer à la commémoration du Débarquement en Normandie, ce jeudi 6 juin. Mais le dirigeant ukrainien profitera de cette visite pour passer à Paris, ven vendredi. L'occasion pour lui de rappeler que l'Ukraine a toujours besoin d'aide face à l'invasion de la Russie. International Assemblée nationale, accords de prêts et dons, Mirage... que vient faire Volodymyr Zelensky à Paris ce vendredi ? LE POINT SUR LA SITUATION Les armes que les Etats-Unis ont autorisé l'Ukraine à utiliser sur le territoire russe ne serviront pas à frapper Moscou ou le Kremlin, assure Joe Biden dans un extrait d'interview publié jeudi par la chaîne ABC. Interrogé sur le fait de savoir si ces armes avaient déjà été utilisées par Kiev, Joe Biden n'a pas directement répondu mais assuré que les Etats-Unis ne permettaient pas qu'elles servent "à frapper à 300 km à l'intérieur du territoire russe ou à Moscou ou sur le Kremlin". "Elles doivent être utilisées à proximité de la frontière en cas d'attaques sur des cibles ukrainiennes lancées" depuis la Russie, a-t-il dit.

Les États-Unis enverront environ 207 millions d’euros environ d’aide militaire à l’Ukraine, ont annoncé, jeudi des responsables américains. Notamment des munitions que les forces de Kiev pourraient utiliser pour frapper le territoire de la Russie et défendre la ville de Kharkiv contre un assaut russe.

Emmanuel Macron propose de former 4 500 soldats ukrainiens, "de les équiper, de les entraîner et puis de leur apporter les munitions, les armes, ce qui leur permettra de défendre leur sol". Emmanuel Macron a aussi annoncé jeudi soir la cession prochaine de Mirage 2000-5 et la formation de pilotes ukrainiens en France. EN DIRECT Bonjour et bienvenue sur ce direct consacré aux événements en Ukraine.

Les présidents français et ukrainien assisteront vendredi à la cérémonie de signature de deux accords avec à la clé 650 millions d'euros de prêts et de dons à l'Ukraine pour soutenir notamment les infrastructures critiques énergétiques visées par la Russie. Emmanuel Macron s'entretiendra, vendredi, en fin d'après-midi, à l'Élysée, avec son homologue Volodymyr Zelensky et tiendra une conférence de presse.

Zelensky à l'Assemblée nationale

Le premier accord doit permettre de doter l'Agence française de développement (AFD) de "fonds prévisionnels de 400 millions d'euros en prêts et de 50 millions de dons jusqu'en 2027" afin "d'étendre ses activités en Ukraine". Cela permettra à l'AFD de "déployer toute sa palette d'instruments (...) pour intervenir en soutien aux collectivités locales ukrainiennes, en coordination et en complémentarité avec les bailleurs déjà présents en Ukraine", selon l'Élysée.

Les domaines d'intervention prioritaires seront les secteurs de l'énergie, des transports avec un soutien "au développement des capacités administratives".

Le deuxième accord portera sur la mise en place d'un "fonds de soutien" aux infrastructures critiques, doté de 200 millions d'euros "pour accompagner les entreprises françaises dans les futurs appels d'offres (...) dans les domaines de l'énergie, des transports, de l'eau et l'assainissement, de la santé et de l'agriculture".

Avant la bilatérale avec Emmanuel Macron à l'Élysée, le président Zelensky prononcera un discours devant les députés français à l'Assemblée nationale et devrait rencontrer des industriels français.