EN DIRECT - Présidentielle en Russie : le vote est lancé, Poutine en route vers un 5ᵉ mandat

Du 15 au 17 mars, les Russes sont appelés aux urnes pour choisir leur prochain président. Faute d'opposants, Vladimir Poutine est le grand favori à sa propre succession. Suivez les dernières informations.

LES PREMIERS BULLETINS DÉJÀ DANS LES URNES Les habitants de l'Extrême-Orient russe ont déjà commencé à voter à la présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert à 08H00 locales vendredi (20H00 GMT jeudi) sur la péninsule du Kamtchatka et en Tchoukotka, deux régions reculées situées à l'extrême Est de la Russie, et clôtureront dimanche à 20H00 (18H00 GMT) à Kaliningrad, enclave russe au sein de l'UE.

En raison d'un important décalage horaire, les habitants de l'Extrême-Orient ont pu investir les bureaux de vote au moment où les habitants de la partie occidentale de ce pays aux onze fuseaux horaires s'apprêtaient tout juste à aller se coucher.

Le vote se tiendra sur trois jours, y compris dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine ou encore en Transnistrie, territoire séparatiste prorusse de Moldavie. UNE MAINMISE SUR LE PAYS Sans surprise, Vladimir Poutine doit être élu ce weekend pour un cinquième mandat à la tête de la Russie. Le président a déjà prévu la suite : il a signé une loi en 2021 lui permettant de se présenter à l'élection de 2030 et ainsi conserver le pouvoir au moins jusqu'en 2036. International Comment Poutine a multiplié les tours de passe-passe pour régner sur la Russie jusqu'en 2036 BIENVENUE Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce live consacré à l'élection présidentielle russe. À Moscou comme dans le reste du pays, les électeurs sont appelés aux urnes de vendredi à dimanche. Il s'agit du premier scrutin présidentiel depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, une élection dont l'issue est déjà écrite, ouvrant sans surprise la porte à un nouveau mandat de Vladimir Poutine. Un résultat inéluctable, dans un pays où l'opposition se trouve muselée depuis de longues années.

En poste depuis 2012, Vladimir Poutine brigue un cinquième mandat présidentiel. Les Russes sont appelés aux urnes du 15 au 17 mars dans un contexte où aucun véritable opposant à l'actuel chef d'État ne figure sur la ligne de départ. Il fera face à trois candidats sans envergure qui ne s'opposent ni à l'offensive en Ukraine, ni à la répression qui a éradiqué toute opposition et a culminé avec la mort en prison mi-février du principal opposant, Alexeï Navalny.

L'ensemble des territoires contrôlés par la Russie sont appelés au vote, y compris l'enclave de Transnistrie (en Moldavie) et les conquêtes de Moscou en Ukraine. Les bureaux de vote ont ouvert à 08h locales vendredi (21h, heure française, jeudi) sur la péninsule du Kamtchatka et en Tchoukotka, deux régions reculées situées à l'extrême est de la Russie. À noter que les habitants de Kaliningrad, enclave russe au sein de l'UE, seront les derniers à déposer leur bulletin, dimanche à 20h (19h, heure française).

"L'élection en Russie ne sera ni libre, ni juste", a d'ores et déjà critiqué le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, lors d'une conférence de presse. Pour qu'il y ait une élection libre, il faut qu'il y ait le "pluralisme, plusieurs listes (de candidats), une discussion ouverte et une presse libre et indépendante", ce qui n'est pas le cas en Russie, a-t-il fait remarquer.

De son côté, un porte-parole du service diplomatique de l'Union européenne a jugé "très difficile" de considérer ce scrutin comme "juste, libre et démocratique" dans lequel les électeurs russes auraient "vraiment le choix".