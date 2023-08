EN DIRECT - Mort d'Evgueni Prigojine : le Kremlin nie toute implication et dénonce "un mensonge absolu"

De la fumée, des bruits d'explosion et un appareil qui tombe longuement: des témoins du crash mercredi près d'un petit village de l'avion du chef du groupe Wagner Evguéni Prigojine ont décrit la scène.





"Ils l'ont descendu, ça a fait 'boom' deux fois, il a explosé et il est tombé", a commenté dans une vidéo une femme qui a filmé puis posté la longue chute de l'avion dans le ciel, près de Koujenkino dans la région de Tver, au nord-ouest de Moscou. "Une voisine est arrivée, les mains tremblantes, on est allées à la fenêtre et on a vu (...) un nuage noir" dans le ciel, a aussi indiqué une autre femme vivant près du village de Koujenkino, cette fois à l'agence de presse Ria-Novosti. Une femme âgée, sous couvert d'anonymat, a par ailleurs raconté à l'AFP que l'événement avait eu lieu vers 18h30 et qu'elle avait alors entendu des "détonations".