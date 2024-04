VIDÉO - Taïwan : un puissant séisme fait au moins 4 morts et plus de 50 blessés, "le plus fort depuis 25 ans"

Un puissant tremblement de terre de magnitude supérieure à 7 s'est produit près des côtes de Taïwan mercredi. Au moins quatre personnes ont été tuées dans ce violent séisme et plus de 50 personnes ont été blessés. Trois des victimes ont péri sur un sentier de randonnée, et la quatrième dans un tunnel routier près de l'épicentre du séisme.

La terre a de nouveau tremblé à Taïwan. Un violent séisme sous-marin de magnitude supérieure à 7 s'est produit ce mercredi 3 avril près de cette île à l'est de la Chine, provoquant la mort de quatre personnes, selon un premier bilan de l'agence nationale de lutte anti-incendie. Plus de 50 personnes ont été blessées. L'alerte au tsunami qui avait été déclenchée dans la région a toutefois été levée.

Séisme à Taiwan : ce qu'il s'est passé Source : TF1 Info

Des bâtiments effondrés

Tous les décès se sont produits dans le comté de Hualien, près de l'épicentre du séisme dans l'est de l'île. Parmi les victimes, trois d'entre elles ont péri sur un sentier de randonnée, et la quatrième dans un tunnel routier, selon l'agence nationale de lutte anti-incendie. Les secours ont également fait état d'une cinquantaine de blessés. Un bilan encore provisoire. Car dans cette région, deux immeubles se sont effondrés, faisant craindre que des personnes soient prises au piège.

Des photos publiées par l'Agence centrale d'informations montraient un bâtiment rouge de sept étages partiellement effondré, incliné à environ 60 degrés. Dans cette zone, située à la frontière de plusieurs plaques tectoniques, les normes de construction sont parmi les plus strictes au monde. "Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment", a déclaré un responsable des pompiers de ce port de près de 100.000 habitants, situé au pied d'une chaîne de montagnes et de gorges.

La magnitude du séisme a été estimée entre 7,2 et 7,5 sur 9 par les différences agences nationales, faisant de ce tremblement de terre le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans. Il a eu lieu à faible profondeur et a été suivi d'une quarantaine de répliques. "Je sais qu'il faut se mettre sous la table, mais je n'ai pas osé bouger. Je me suis mise dans le coin de mon lit." "Le séisme est proche de la côte et peu profond. Il est ressenti dans tout Taïwan et dans les îles voisines... C'est le plus fort depuis 25 ans, depuis le tremblement de terre de 1999", a ainsi déclaré aux journalistes le directeur du Centre sismologique de Taipei, Wu Chien-fu. Le tremblement de terre a eu lieu au petit matin, peu avant 8h, faisant vaciller les travailleurs réveillés qui empruntaient le métro aérien. Pour ceux qui étaient encore au lit, ils ont été réveillés en sursaut. Comme cette Française qui ne savait "pas trop quoi faire"

De quoi déclencher des alertes au tsunami à Taïwan, dans les îles du sud-ouest du Japon et dans plusieurs provinces des Philippines, où la population des zones côtières a été priée de gagner les hauteurs. Mais les autorités japonaises et philippines ont finalement annulé leurs alertes. Quant au Centre d'alertes au tsunami du Pacifique, un observatoire régional basé à Hawaï a annoncé deux heures après la première secousse que "la menace de tsunami est maintenant largement passée", tout en appelant les habitants des régions littorales à rester prudents.