Après le mandat d’arrêt réclamé lundi par le procureur général de la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant, le Premier ministre israélien s’est défendu d’être visé directement. "Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de l'État d'Israël", a-t-il répondu.





"C'est le droit du seul État juif à se défendre dans les années qui suivent l'Holocauste. Et le procureur de La Haye combat ce droit à travers deux falsifications. La première, c'est de faire une fausse équivalence entre les dirigeants démocratiquement élus d'Israël et les chefs du Hamas. (…) Les traiter de la même manière, c'est comme mettre Al-Qaïda et le président américain dans le même procès. Bien sûr, c'est de la folie", a-t-il lancé.





"La deuxième attaque contre Israël, c'est qu'ils disent qu'on a une politique qui consiste à affamer les civils. C'est absolument faux. On a mis un demi-million de tonnes de nourriture et de médicaments à disposition. On a pavé des routes, on a ouvert des nouvelles voies terrestres, on a fait des largages par avion, on a tout fait pour éviter la famine", a-t-il ajouté.