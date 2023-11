EN DIRECT - Volcan en Islande : la probabilité d'une éruption est élevée

Après une forte augmentation de l’activité sismique, signe annonciateur d’une possible éruption, l’Islande guette le réveil du volcan Fagradalsfjall, au sud-ouest de l’île. Directement menacée, la commune de Grindavik, où une large fissure est depuis apparue, a été évacuée, alors que des capteurs y ont détecté une hausse de la concentration en dioxyde de soufre. Suivez les dernières informations.

Le volcan gronde et les spécialistes de l'Icelandic Met Office (IMO) sont formels : "La probabilité d'une éruption reste élevée", prévient dans son dernier bulletin, l'IMO qui étudie notamment la sismologie et la volcanologie sur l'île. Depuis plusieurs jours, l’Islande est en alerte face à la menace d’une éruption imminente du Fagradalsfjall. Alors que l’état d’urgence a été déclaré vendredi 10 novembre après qu'une série de tremblements de terre ayant secoué le sud-ouest de la péninsule de Reykjanes, les autorités ont ordonné la nuit suivante l’évacuation des 4000 habitants de Grindavik, petite ville au plus près de la zone à risque.

Aujourd’hui quasi déserte, la commune est désormais traversée par une large fissure, d’une longueur totale d’une quinzaine de kilomètres, où l’éruption volcanique pourrait se produire à tout moment.

700 SECOUSSES TELLURIQUES Rappelons qu'au cours du week-end, les 4000 habitants du port de pêche de Grindavik ont été contraints de quitter leurs maisons pour trouver refuge dans des logements temporaires à la suite des tremblements de terre survenus dans la région. Ce 14 novembre, l'IMO a recensé plus de 700 secousses. UN RISQUE ÉLEVÉ La probabilité d'une éruption demeure "élevée", selon le dernier bulletin de l'Icelandic Met Office.

Ce mardi 14 novembre, le chef de la police locale a fait savoir que des capteurs de l’institut météorologique islandais ont détecté une hausse de la concentration en dioxyde de soufre (SO2), précisant que des analyses complémentaires allaient être menées.