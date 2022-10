Disparition de Français au Mexique : "Ça n'est pas dans leurs habitudes de ne pas donner de nouvelles"

Nawel nous explique que sa sœur et son beau-frère se sont mariés en mai dernier. "Ils vivent à Valladolid, dans le Yucatán, et auparavant vivaient à Playa del Carmen. Les deux habitent au Mexique depuis plusieurs années et se connaissent depuis 3-4 ans. Moi et ma sœur nous sommes originaires de Bayonne. Assya a ensuite beaucoup voyagé : Mexico, Playa del Carmen, Valladolid, Maroc… ".

La dernière fois qu'un proche a pu avoir un contact de vive voix avec eux, c'était fin août. "L'ex-femme de Michel, et mère de ses deux enfants, l'a eu au téléphone le 24 ou le 25 août. Ensuite, nous avons reçu deux messages via WhatsApp, les 6 et 12 septembre. Dans ces messages, ils nous disaient qu'Assya était dans un centre spirituel à San Cristobal de las Casas, au Chiapas, et que Michel cherchait des terrains dans la région qu'on lui vendrait pas cher. Ils écrivaient aussi qu'ils avaient des problèmes de réseaux et qu'ils étaient difficilement joignables".

Au départ, les familles d'Assya et Michel ne se sont pas inquiétées. "Le temps passant, nous nous sommes dit qu'il y avait un problème", poursuit Nawel. La sœur d'Assya commence alors à envoyer des messages sur les réseaux sociaux au Chiapas. Puis l'ex-femme de Michel se rend à Valladolid fin septembre pour tenter d'avoir des informations et effectuer un signalement. "Quand elle a voulu faire les démarches auprès du ministère public, on lui a demandé 30.000 dollars. Après avoir déposé sa plainte, elle a reçu également un message téléphonique pour l'intimider. Elle a senti qu'elle était menacée", nous détaille Nawel.