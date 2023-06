Sous-marin Titan : le jeune Suleman Dawood était "terrifié" à l’idée de monter à bord

Après avoir fait ses études au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, Shahzada Dawood vivait en Grande-Bretagne avec son épouse Christine et ses deux enfants, Alina et Suleman. Ce dernier marchait dans les pas de son père puisqu’il venait d’achever sa première année d’études de commerce à la Strathclyde University de Glasgow, en Écosse.

"Le personnel et les élèves de Strathclyde ont été choqués et profondément attristés par le décès de Suleman Dawood et de son père dans cet incident tragique", écrit ce vendredi l’établissement dans un communiqué. En début de semaine, un porte-parole de la société Engro présentait le jeune homme comme un "grand fan de science-fiction", également passionné de Rubik’s Cube et joueur de volleyball.