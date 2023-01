"Disparue du Vatican" : 40 ans après, l'affaire Emanuela Orlandi continue de hanter le Saint-Siège

C'est un fait divers jamais résolu. L'un de ceux qui défraie la chronique depuis des décennies et remue des théories impliquant la mafia et le Vatican depuis quarante ans. Emanuela Orlandi, fille d'un employé de la Préfecture de la maison pontificale, a disparu le 22 juin 1983 à la sortie d'un cours de musique, piazza San Appollinare, à Rome, et n'a jamais été retrouvée. Depuis des années, son frère, Pietro Orlandi accuse le Vatican de complicité et de silence.

Ce mardi 10 janvier, "le promoteur de justice" du Vatican, l'équivalent d'un procureur, "a ouvert une enquête", réclamée depuis des décennies par la famille, a indiqué le service de presse du Saint-Siège. L'avocate de la famille, Laura Sgro, souhaite désormais connaître les intentions de la justice vaticane. "Nous ne savons pas ce que va faire le Vatican", a-t-elle déclaré à l'AFP. "Dans les prochaines heures, je demanderai une rencontre au promoteur de justice pour comprendre. Jusqu'à présent, le Vatican n'a rien fait."