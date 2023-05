La "disparue du Vatican" : 40 ans après, le parquet de Rome ouvre une enquête

C'est une affaire jamais élucidée qui refait surface. Le 22 juin 1983, Emanuela Orlandi, alors âgée de 15 ans et dont le père travaillait au Vatican, sort d'une leçon de musique dans le centre de Rome (Italie). Depuis, l'adolescente n'a plus jamais été revue. Quarante ans plus tard, sa disparition a donné lieu à de nombreuses spéculations, mais le mystère reste entier : où est passée la "disparue du Vatican" ?

Pour le savoir, sa famille se bat corps et âme pour demander l'ouverture d'une enquête. Début 2023, elle a enfin été entendue par le Vatican. "Le promoteur de justice" du Saint-Siège, l'équivalent d'un procureur, a ainsi "ouvert une enquête" pour tenter d'élucider ce mystère. Cinq mois plus tard, la justice italienne suit le mouvement des investigations. D'après les médias transalpins, le parquet de Rome a à son tour ouvert une enquête lundi 15 mai.