"Disparue du Vatican" : le pape François prie pour la famille d'Emanuela Orlandi

Après sa prière hebdomadaire de l'Angélus, le pape François a déclaré vouloir profiter de la date anniversaire de la disparition de l'adolescente "pour exprimer à nouveau" sa "proximité avec la famille, en particulier sa mère, et les assurer" de sa "prière". La famille d'Emanuela Orlandi s'est battue pendant des années pour tenter de découvrir la vérité sur son sort.

En janvier, le procureur en chef du Vatican a ouvert un dossier sur cette affaire, et le Vatican a révélé avoir transmis ses conclusions au bureau du procureur de Rome, qui mène sa propre enquête. Il y avait "certaines pistes (...) méritant une enquête plus approfondie", a déclaré le Vatican, ajoutant avoir recueilli des preuves auprès de ses institutions et des témoignages de hauts fonctionnaires à l'époque.

Le Vatican a été accusé d'avoir entravé les efforts d'enquête au fil des décennies. Cependant, le frère d'Emanuela Orlandi, Pietro, a exprimé dimanche l'espoir que des progrès pourraient enfin être réalisés. "Le fait de prier est un signe d'espérance d'atteindre la vérité", a-t-il déclaré devant des journalistes après avoir dirigé un sit-in près du Vatican et écouté le pape. Les "mots" du pape "sont déjà un grand pas que nous réclamions depuis des années et des années et cela ne s'était jamais produit", a déclaré Pietro Orlandi à l'AFP. Avant d'ajouter : "Nous attendons des actes après ces mots."