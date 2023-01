Dix morts dans une fusillade en Californie : toujours en fuite, le suspect traqué par la police

La police se voulait quant à elle prudente sur l'identité de la personne dans le véhicule. "Est-ce que cela pourrait être notre suspect ? C'est possible", a déclaré le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, lors d'une conférence de presse. "Nous pensons qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de ce véhicule. Nous ne connaissons pas sa condition mais nous allons gérer cela de la manière la plus sûre possible afin d'essayer d'identifier cette personne", a-t-il souligné.

Il avait annoncé plus tôt à Monterey Park que les forces de l'ordre avaient lancé une traque pour retrouver l'auteur de l'attaque, au mobile encore inconnu. Les 10 personnes décédées sont cinq femmes et cinq hommes, mais n'ont pas encore été identifiées. "Au moins 10 victimes supplémentaires ont été transportées vers l'hôpital", a déclaré le shérif, précisant que "leur état varie de stable à critique". Des images de vidéosurveillance publiées par la police pour identifier le suspect montrent un homme asiatique coiffé d'un bonnet et chaussé de lunettes.