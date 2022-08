Dmitri Medvedev : l'étrange métamorphose de l'éternel dauphin de Vladimir Poutine

Depuis le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine le 24 février dernier, Dmitri Medvedev aligne les déclarations belliqueuses, violentes et souvent grossières. Ces cibles : les dirigeants de Kiev ou les Occidentaux. "Ce sont des bâtards et des dégénérés", avait-il écrit le 7 juin dernier, sans même préciser s'il visait les premiers ou les seconds, "ils veulent notre mort, celle de la Russie, et tant que je serai en vie, je ferai tout ce que je peux pour les faire disparaître". L'ancien second de Vladimir Poutine effacé surprend par la virulence de ces interventions, alors qu'il avait quasiment disparu de la scène internationale depuis plusieurs années.