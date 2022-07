Dmitri Rogozin, le patron de l'Agence spatiale russe, démis de ses fonctions par Poutine

C'était dans les tuyaux depuis de nombreux mois, c'est désormais officiel. Le président russe, Vladimir Poutine, a démis de ses fonctions le patron de l'Agence spatiale russe (Roscosmos), Dmitri Rogozin. Il sera remplacé par Iouri Borissov, 65 ans, qui avait jusqu'alors le portefeuille de vice-Premier ministre chargé du complexe militaro-industriel russe, qui inclut aussi le domaine spatial. Ce changement intervient alors que Russes et Américains s'accusent mutuellement d'ambitions militaires dans l'espace.

Connu pour son style abrasif et son nationalisme outrancier, Dmitri Rogozin, 58 ans, avait pris la tête de l'Agence spatiale russe en 2018. En 5 ans à ce poste, il n'est cependant pas parvenu à enrayer le déclin de l'industrie spatiale russe, miné par l'obsolescence, le manque d'innovation et la corruption. En 2020, la Russie a ainsi perdu le monopole des envois dans l'espace avec ses lanceurs et vaisseaux Soyouz - vieillissants mais fiables - avec l'arrivée sur scène de l'entreprise SpaceX, du milliardaire Elon Musk.