DOCUMENT EXCLUSIF - "Ukraine, un an sur le front", à voir mercredi à 20h50 sur LCI

Près d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, LCI vous propose de regarder, mercredi soir à 20h50, un document inédit de 60 minutes, réalisé par Bertrand Coq et Élodie Dubosc, qui fait le récit de ces 365 jours de conflit, du funeste 24 février 2022 aux batailles meurtrières en cours dans l'est du pays, et notamment le Donbass.

Avec des images et des témoignages inédits, au plus près des militaires et des populations civiles, nos envoyés spéciaux de TF1 et LCI sur le terrain racontent le conflit de l'intérieur. Parmi les reporters interviewés, des visages emblématiques des rédactions de TF1 et LCI qui ont été au plus près de la ligne de front. Nos reporters livreront leurs témoignages et les moments marquants qu'ils ont pu vivre en Ukraine au côté de la population.