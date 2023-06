DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : avec les citoyens ukrainiens près de la frontière russe

Le 22 mai dernier, une faction russe anti-Kremlin fait une incursion jusqu'à Belgorod, sur le territoire russe. Dans une localité ukrainienne près de la frontière russe où nos journalistes se sont rendues, tout le monde a encore en tête ce coup d'éclat. "On a commencé à entendre des frappes, de 8h30 du matin jusqu'au lendemain", raconte le chirurgien-chef de l'hôpital local dans le reportage de LCI visible en tête de cet article.

À ces incursions en territoire russe de plus en plus fréquentes, viennent s'ajouter des bombardements quasi constants dans la zone. "Les gens se sont habitués. Quand ça frappe, on se met à l'abri", explique un homme.

Il y a 15 mois, des colonnes de chars russes sont passées par là sans s'arrêter. Si l'ennemi n'a pas officiellement occupé le territoire, difficile de ne pas penser à cette proximité avec l'envahisseur.