VIDÉO - Guerre en Ukraine : LCI aux côtés de la 22e brigade ukrainienne

Afin de se préparer au combat, les militaires doivent enchainer les formations en un temps record. "On n'a pas de temps en rab, pas des mois comme dans les vrais centres de formation. Une semaine et cela suffit pour travailler de manière efficace", estime Raph au micro de LCI, dans le reportage visible en tête de cet article. "Bien sûr, on se soutient mutuellement. Mais des mois et des mois passent et cela devient de plus en plus difficile", ajoute-t-il à propos du moral des troupes sur le front.