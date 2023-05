Document LCI : déminage à haut risque pour les agriculteurs ukrainiens

Depuis plus d'un an, dans les zones ukrainiennes qui ne sont plus occupées par l'envahisseur russe, ou qui furent proches de la ligne de front, les terres agricoles sont souvent dévastées, saignées par les mines et les obus, dont certains n'ont pas encore explosé, comme le montre le reportage de LCI visible en tête de cet article.

"Là vous avez des restes de munitions qu'on a trouvés dans nos champs", nous montre Andrii Lapa, ingénieur agronome. L'homme a dû s'improviser démineur, et explique que "pour le moment, le gouvernement ne peut pas fournir d'équipes. On a appelé l'un des opérateurs de déminage et on l'a rémunéré par nos propres moyens."

En huit mois, Andrii et ses ouvriers n'ont pu vérifier que 1000 hectares sur 4500, notamment au moyen d'un tracteur, désormais piloté à distance.