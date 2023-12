DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : un deuxième hiver sur le front malgré le froid glacial

Dans le Donbass, les militaires ukrainiens passent leur deuxième hiver sur le front. Entre matériel vieillissant et froid intense, le quotidien devient très difficile. Une équipe de LCI a pu rencontrer plusieurs de ces soldats dans la région.

Dans le Donbass, à cette époque de l'année, les chemins sont boueux et recouverts de verglas. C'est dans ces conditions que les soldats ukrainiens continuent malgré tout de combattre contre l'armée russe. Exceptionnellement, nos reporters ont pu aller à la rencontre de plusieurs militaires. Dressé sur un imposant tank, un vieux canon antiaérien soviétique fait son apparition derrière le bosquet. Il ne craint ni la boue ni le froid.

Mais cette machine d'un autre temps doit affronter les drones russes, de plus en plus nombreux sur ce front. "Désormais, il leur arrive d'en lancer cinq ou six d'un coup, raconte Volodymyr, commandant de l'unité de Zénith de la 72ᵉ brigade, dans le reportage vidéo situé en tête de cet article. Dès qu'on en touche un, ils en envoient un autre, et encore un autre. Avant, ils battaient en retraite." Pour assurer sa défense, l'Ukraine manque d'armement. Cette unité n'a pas bénéficié de l'aide des alliés.

"Déjà trop de sacrifices pour battre en retraite"

À l'intérieur du char, les commandes semblent extrêmement vieillissantes. "C'est avec ça qu'on se bat, regrette Natalia, l'opératrice de système antiaérien de la machine. Si je reçois un soutien de l'Occident, je serai heureuse d'apprendre à m'en servir." Après un an et demi de guerre, la fatigue se lit facilement sur les visages. Dans un autre secteur, les tankistes doivent composer avec le froid, l'inconfort de leurs appareils et de rares permissions. "Avec mon équipage, on fait avec, mais c'est très dur, témoigne Mykhailo, l'un d'entre eux. On veut voir nos proches, notre famille, notre femme, nos enfants... Mais on n'a pas le choix : c'est notre terre que nous défendons."

Malgré tout, certains soldats parviennent à garder le moral. Pour Kuzya, c'est le deuxième hiver passé sur le front. Le jeune homme tente de ne pas penser au lendemain. "La plupart des soldats qui vont en permanence aux combats sont habitués à vivre au jour le jour, indique le militaire. C'est difficile de penser à ce qui va se passer dans un mois. Nous avons déjà fait trop de sacrifices pour battre en retraite ou aller à la négociation."

Comme d'autres soldats, Kuzya assure "ne même pas envisager l'option" de la négociation. Dans cette région, les troupes se préparent. Ils redoutent une offensive russe, avant même le printemps.