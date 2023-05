DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : les survivants d'Azovstal racontent leur difficile captivité

Encerclés, épuisés et privés de munitions, les survivants du régiment Azov enfermés dans le complexe reçoivent finalement l'ordre de se rendre. "On a quitté l’usine et on s’est retrouvés face à ceux contre qui on se battait. Et ils pointaient leurs armes sur nous. Ils nous ont intégralement fouillés", témoigne Olesa Melnichenko, l'une des militaires, interrogée par LCI.