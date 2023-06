DOCUMENT LCI - Barrage détruit en Ukraine : un village transformé en île

C'est un village coupé du monde depuis la destruction du barrage de Nova Kakhovka sur le Dniepr il y a huit jours. Moscou et Kiev s’accusent d’être responsables de la destruction partielle dudit barrage. Mais c’est clairement l’Ukraine qui subit les conséquences, d’abord humanitaires, mais aussi en devant revoir ses plans d’offensive militaire sur les lignes russes.

Comme on peut le voir dans le document LCI ci-dessus, la majeure partie de la population a choisi de ne pas évacuer. Reste que leurs conditions de vie sont difficiles : plus d'électricité, plus d'eau, pas de quoi se nourrir.