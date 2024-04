DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : avec une unité de blindés à l'offensive dans le Donbass

Dans le Donbass, les militaires ukrainiens luttent pour repousser les forces russes. Notre équipe a suivi une unité ukrainienne de blindés qui tente au quotidien de grappiller des mètres à l'ennemi. Ils "attendent vraiment" l'aide de 61 milliards de dollars votée au congrès américain qui "arrive au bon moment".

Ce sont plusieurs minutes qui paraissent une éternité. Cette unité ukrainienne de blindés reste en appui de l'infanterie partie à l'offensive à trois kilomètres, dans la forêt de Krimina, à Lyman, dans le Donbass. "On est à l'offensive mais avec prudence car ils sont très nombreux, c'est pour ça qu'on avance doucement", nous explique Ecolog, commandant de l'unité. Peu à peu, ils grappillent quelques mètres à l'ennemi russe. Une fois les tirs effectués, il faut partir vite. "Après notre tir ils ont nos coordonnées et ils tireront", assure Ecolog.

Sur le chemin du retour à la base arrière, notre véhicule doit s'arrêter en raison d'un problème technique. Les militaires demandent à l'équipe de journalistes de descendre du véhicule par mesure de sécurité, pour éviter d'être pris pour cible. Mais la forêt présente aussi des dangers à pied, avec des mines au sol. Un peu plus tard, les militaires et notre équipe parviennent à reprendre la route à bord du véhicule. Les deux hommes assis à l'avant du blindés sont chargés de surveiller le ciel pour détecter la présence éventuelle de drones, car le véhicule n'est plus caché par les arbres.

Les militaires "attendent vraiment" l'aide américaine

Ces aller-retours entre la base arrière et la ligne de front, les militaires ukrainiens que nous avons suivis n'en font pas plus que trois par jour, pour économiser les munitions. "On les utilise avec parcimonie, on travaille seulement sur des cibles définies", explique Ecolog.

Mais ces tirs pourraient bientôt être plus nombreux, car les États-Unis ont voté ce 20 avril une aide de 61 milliards de dollars pour aider l'Ukraine à combattre son opposant russe. Une nouvelle que notre équipe apprend aux militaires. "Je n'étais pas au courant mais c'est bien, l'aide est nécessaire, on a besoin de toute l'aide possible", se réjouit Boroda, l'un des membres de l'unité. "Ça arrive au bon moment, c'est très bien que cette aide arrive, on l'attend vraiment", abonde Ecolog.