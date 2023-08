DOCUMENT LCI - Ukraine : en immersion à bord d'un navire chargé de patrouiller sur la mer Noire

Depuis plus de 500 jours, il s'agit du front qui est tenu le plus secret. Pour la première fois en France, LCI a pu embarquer à bord de l'un de ses bateaux chargé de tenir les navires de guerre russes à distance et de reprendre l'avantage sur les flots. En quelques semaines, la mer Noire s'est invitée au cœur de l'actualité, avec les multiples attaques ukrainiennes sur la flotte russe. Et pourtant. Depuis février 2022, la marine ukrainienne ne cesse de patrouiller dans cette étendue d'eau dont la Russie tente d'obtenir le contrôle exclusif.

À chaque sortie, les bateaux risquent d'être pris pour cible. Impossible donc pour la frégate de rester immobile bien longtemps, au risque d'être repérée. "Tous nos navires sont régulièrement attaqués avec des missiles, des drones ou des mines. Notre tâche principale est de sécuriser la zone et créer un corridor sécurisé", raconte le second capitaine Sergui, de la Garde maritime nationale ukrainienne. Depuis la sortie de la Russie de l'accord céréalier, Kiev a effectivement mis en place un couloir maritime provisoire pour continuer d'exporter ses produits.