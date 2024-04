DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : une nuit avec les pilotes de "drones vampires" ukrainiens

Une équipe de LCI a pu passer plusieurs heures avec les soldats à la manœuvre derrière les "drones vampires". Chaque nuit, ils s'immiscent dans le ciel ukrainien pour frapper les abris de l'armée russe.

Des acteurs incontournables du conflit ukrainien. LCI a pu rencontrer des soldats qui, chaque nuit, vont voler au-dessus du front des "drones vampires". Des appareils qui, en raison de leur taille, ne peuvent être utilisés qu'à la tombée du jour.

Dans les environs de Koupiansk, notre équipe a suivi les hommes de Sviat, qui dirige une unité. Sous terre, ils scrutent les écrans et surtout la météo. "Avant de travailler, on tient compte des rafales de vent, de l'humidité, du brouillard", explique le soldat. Des drones de reconnaissance aident d'abord à identifier les cibles : les tranchées ennemies et tout particulièrement les abris où se regroupent les Russes.

Après avoir repéré une tranchée, la cible est verrouillée. "On est en train de les défoncer là où ils se cachent", lance Sviat, alors que les drones de reconnaissance filment la frappe en temps réel : des bombes de 10 kg sont lâchées sur les positions ennemies. Chaque nuit, les dronistes peuvent effectuer une dizaine de rotations.