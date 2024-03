DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : sur le front de Robotyne, la défense coûte que coûte

Robotyne, ville reconquise dans la douleur durant l'été dernier par les Ukrainiens, pourrait à nouveau tomber. Nos reporters sont allés à la rencontre des soldats qui défendent ce bout de terre en ruines quasi encerclé. Un document exceptionnel à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

Depuis la perte d’Avdiivka, l'armée russe a intensifié ses offensives sur tous les fronts. Au sud de Zaporijiia, Robotyne n’est plus que ruines. La ville récupérée non sans difficulté l'été dernier lors de la contre-offensive pourrait bientôt tomber. Les hommes de la 65e brigade tentent coûte que coûte de défendre ce bout de terre quasi encerclée. "Si on survit deux jours, c'est déjà bien", témoigne Yevhen, commandant de la 65e brigade.

Nos reporters Claire Cambier, Charlotte Lefetey et Sergei Shestak les ont suivis dans cette zone du front sud. Un document exceptionnel à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.