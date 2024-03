DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : la ville de Tchassiv Yar, proche de la ligne de front, devient-elle indéfendable ?

En Ukraine, la pression est de plus en plus forte pour les soldats à Tchassiv Yar, près de Bakhmout. La ville est sous le feu constant de l'armée russe, alors que Kiev est confronté à une pénurie de munitions fournies par ses alliés occidentaux. L'armée ukrainienne a reconnu lundi soir être dans une situation "difficile et tendue".

"La situation concernant Tchassiv Yar est difficile et tendue, et ce n'est pas le premier jour" où c'est le cas. Oleg Kalachnikov, officier de presse de la 26ᵉ brigade d'artillerie ukrainienne, a le ton grave. Alors que la Russie concentre son offensive sur cette ville très proche de la ligne de front, les défenses ukrainiennes ont du mal à résister. "La position est détruite. Les gars ne peuvent pas s'abriter. Comment c'est possible de l'abandonner comme ça ?", lance un commandant très en colère dans le reportage de LCI ci-dessus.

Son bataillon vient tout juste d'arriver pour une nouvelle rotation, mais les positions d'infanterie qu'on lui a confiées ne sont plus sécurisées. Il accepte de parler à visage caché. "Le deuxième groupe essaie de s'installer aux positions. Le premier n'y est pas arrivé. On a évacué les blessés. Ils ont balancé six drones", affirme-t-il. Un autre militaire prend la parole : "C'est tout le temps que les drones FPV frappent. Toutes les cinq, dix minutes, il y a un drone qui tombe", ajoute-t-il.

Tchassiv Yar va tomber, c'est facile de prendre la ville en étau des deux côtés Un soldat ukrainien

Face à ces difficultés, les soldats ukrainiens ne sont plus très confiants. "Tchassiv Yar va tomber, c'est facile de prendre la ville en étau des deux côtés", assure le commandant de cette unité. Il craint surtout pour la vie de ses hommes qui attendent les ordres dans une autre pièce du QG. Ce front est devenu bien différent de ce qu'ils avaient connu jusqu'alors. "On a essayé de s'installer, mais ils lâchaient des gaz. On savait que les drones FPV volent souvent ici, mais les gaz, ça empoisonne complètement ton organisme. Quand tu en respires, ça brûle de l'intérieur", explique un soldat.

Pendant ce temps, dans le centre de Tchassiv Yar, les rues sont dorénavant désertes. "On voit énormément de destructions et aujourd'hui beaucoup de militaires sont basés ici", souligne l'envoyée spéciale de LCI qui croise des soldats en partance pour le front. L'un d'eux, Sergueï, faisait son service militaire quand la guerre a commencé. "Se battre pendant deux ans sans s'arrêter et ne jamais voir sa famille, c'est difficile moralement", admet-il. Sergueï compte pourtant continuer à servir son pays et vient de signer un nouveau contrat.

Ces hommes cohabitent avec les rares habitants à ne pas avoir évacué. Ils ne sortent de leur sous-sol que pour récupérer de l'aide humanitaire. "Que ça tire ou que ça tire pas, on vient chercher du bois et de l'eau", lâche un vieil homme. Arborant un anorak rouge vif, Ioura, lui, vient à vélo du village voisin à cinq kilomètres. "Je porte une veste de couleur pétante pour qu'on ne me confonde pas avec un militaire. Ici, il y a des drones qui peuvent frapper", reconnait-il.