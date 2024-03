DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : face au manque d'hommes, les femmes au front

En plein débat sur la nouvelle loi de mobilisation, l'Ukraine hésite à envoyer davantage de femmes au front. Pour l'heure, 5000 d'entre elles sont au combat face à l'armée russe. Dans ce document exceptionnel, nos reporters sont allés à la rencontre de ces femmes sur le front.

Cela fait des mois que la loi sur la mobilisation fait débat au Parlement ukrainien. Le manque d’hommes est pourtant de plus en plus criant sur le front. Pour y faire face, les femmes doivent-elles s’engager et prendre les armes ? Une question qui se pose de plus en plus dans la société ukrainienne. Le nombre de femmes dans l'armée a augmenté de 40% depuis l’avant-guerre, mais sur le front, elles sont encore peu visibles.

L'armée se montre frileuse à les recruter. Elle compte à l'heure actuelle près de 60.000 femmes dans les forces armées, dont 43.000 à des positions militaires et 5000 sur le front, selon le ministère de la Défense ukrainien. Les postes de combat ont été ouverts aux femmes depuis 2018. Mais jusqu'ici, les législateurs se sont refusés à intégrer les femmes dans la nouvelle loi de mobilisation.

Nos reporters Claire Cambier, Charlotte Lefetey et Sergei Shestak sont allés à la rencontre de ces femmes qui s’engagent pour combattre l’ennemi, jusque sur le front d'Avdiivka. Et qui luttent tout autant contre les stéréotypes.

Un reportage à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.