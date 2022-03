DOCUMENT TF1 | Guerre en Ukraine : au cœur de Kharkiv bombardée

La déflagration vient d'avoir lieu. Michel Scott, l'envoyé spécial de TF1 et LCI, filme en continu après l'impact, une séquence à voir dans le reportage en tête de cet article. Il cherche ses collègues en dévalant les escaliers de l'immeuble, au milieu d'un fatras de meubles éparpillés et de volontaires ukrainiens hagards. C'est lui qui raconte : "Nous sommes au quatrième étage, et il faut descendre jusqu'au rez-de-chaussée où se trouve les deux cameramen de l'équipe de TF1. En bas, l'explosion a tout dévasté. Les miliciens de la défense civile ont du mal à reprendre leurs esprits. Il leur faut se protéger de nouveaux tirs, et retrouver leurs camarades qui sont peut-être blessés ou morts. C'est à cet instant que la jonction est faite avec Guillaume Aguerre et Alexandre Gaudin, dont on était séparés".