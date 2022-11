DOCUMENT TF1 - Guerre en Ukraine : avec les soldats de Poutine dans les tranchées russes

La route est détrempée, boueuse et pleine de pièges, comme ces mines posées çà et là dans la forêt. "Celle-là a été désactivée, mais quand ça explose, les éclats sont projetés sur 90 mètres", explique ce combattant russe dans le document en tête de cet article. Le JT de TF1 suit ces soldats vers leur ultime position sur le champ de bataille : des tranchées creusées à la limite du no man's land.

Le brouillard est épais, mais il n'y a aucun abri donc il faut accélérer le pas. Au même moment, l'artillerie tonne et les balles claquent de part et d'autre du front. Ces volontaires n'y font presque plus attention ; certains vivent ici depuis plusieurs mois et sont à peine à 200 mètres des Ukrainiens. "Restez tranquilles. Il y a deux fois plus de frappes depuis quelques jours, ils essaient de briser nos lignes et nous aussi, on tente la même chose", prévient un autre soldat russe.