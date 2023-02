DOCUMENT TF1 - Ukraine : au combat avec des pilotes d'hélicoptères au-dessus de Bakhmout

À l'issue de ce briefing, les pilotes reçoivent les coordonnées de leur prochaine cible. "Il faudra éviter une colline et ensuite ça descend", indique un gradé dans la vidéo en tête de cet article. "Je ne sais pas comment on va passer par là, il y a une vallée. Il faudra tirer juste avant la ligne haute tension", répond un militaire. Ces équipages disposent de deux types d’hélicoptères d’attaque : le Mi 24 avec ses deux pilotes assis l’un derrière l’autre, et le Mi 8, en soutien, lui aussi hérité de l’époque soviétique où les hommes s’arnachent dans la carlingue. Le mitrailleur s'installe à sa position de tir en protection.

Les cinq hélicoptères de l'escadron peuvent à présent décoller pour aller tirer sur des lignes russes et des objectifs d'importance. Il va falloir 30 minutes de trajet pour rejoindre la zone des combats dans le secteur de Bakhmout. En formation, les appareils sur lesquels les envoyés spéciaux de TF1 ont fixé leurs caméras, s’approchent d’abord de l’objectif. Il 'agit d'une concentration de troupes localisées par coordonnées GPS. L’ennemi est invisible à l’œil nu, mais bien présent avec des moyens de défense aérienne. Les pilotes prennent soudainement un peu de hauteur, et vident leurs tubes. Les roquettes sont lancées à cinq kilomètres de la cible.