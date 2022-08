DOCUMENT TF1 – Ukraine : au plus près de la centrale nucléaire de Zaporijia aux côtés de l’armée russe

La route menant à la centrale nucléaire de Zaporijia, dans le sud de l'Ukraine, occupée depuis mars par les troupes russes, est hérissée de barrages. Deux points de contrôle sont tenus par l'armée russe. Et tout au bout de ce chemin semé d'embûches apparaît la silhouette massive de l'édifice, avec ses six réacteurs, bombardés depuis trois semaines et qui peuvent à tout moment se transformer en danger pour l'Europe toute entière. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de tirer sur ce site, tandis que l'opérateur ukrainien de la centrale - la plus grande d'Europe - accuse les forces russes de préparer son raccordement à la Crimée et d'en endommager le réseau électrique.