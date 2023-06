DOCUMENT TF1 - La guerre sur le sol russe : reportage exclusif dans la région de Belgorod

Tandis que les évacuations se poursuivent, certains habitants se préparent au combat. Notre équipe a pu filmer l'entraînement de ces civils, hommes et femmes, encadrés par des membres de la milice Wagner. En pleine campagne, à l'extérieur de Belgorod, des Russes viennent se former au maniement des armes et au combat de rue. Leurs instructeurs tirent à balles réelles près de ces recrues en formation, pour les préparer aux combats. "La fédération de Russie est attaquée", affirme l'un d'entre eux essoufflé, "on doit protéger notre patrie". Une déclaration en droite ligne de la rhétorique d'une Russie attaquée et en danger, martelée par Moscou depuis plus d'un an.