DOCUMENT TF1info : "Le président Macron a brisé un tabou et je lui en suis reconnaissante", nous confie l'Ukrainienne Oleksandra Matviitchouk, prix Nobel de la Paix

En exclusivité pour TF1info, Oleksandra Matviichuk revient sur les propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il évoquait l'hypothèse d'un envoi des "troupes au sol". Présidente du Centre pour les Libertés Civiles, cette ONG avait été décorée du prix Nobel de la Paix en 2022. L'avocate et activiste ukrainienne pour les droits humains, était présente au "Sommet des Présidentes d’Assemblée" du monde entier, réunies à Paris, le jeudi 7 mars.

De passage à Paris, l'avocate ukrainienne Oleksandra Matviichuk a répondu en exclusivité à TF1info à l'occasion du "Sommet des Présidentes d'Assemblée" organisé par Yaël Braun-Pivot, le 7 mars. La présidente de l'ONG, décorée du prix Nobel de la Paix en 2022, s'exprime sur les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, qui avait dit ne pas exclure l'envoi de militaires européens en Ukraine, adressant ainsi un signal stratégique à Vladimir Poutine. L'activiste réagit également à la victoire de Donald Trump, désormais candidat républicain à la présidentielle américaine.

Vous êtes prix Nobel de la paix. Est-ce que pour retrouver la paix, vous demander à la France de rentrer en guerre avec l’Ukraine ?

Oleksandra Matviichuk : Cette guerre a plusieurs dimensions, pas seulement militaires. Je sais que les gens ne commencent à comprendre qu'il y a une guerre que lorsque les bombes commencent à leur tomber sur la tête.

Il ne s'agit pas uniquement d'une guerre entre deux États. C'est une guerre entre deux systèmes, l'autoritarisme et la démocratie. Que nous soyons assez courageux pour l'admettre ou non. Mais c’est ça qui se joue dans cette guerre. Et cette guerre a déjà franchi les frontières de l’Europe.

Emmanuel Macron a brisé un tabou Oleksandra Matviitchouk

Donc, demandez-vous à la France de rentrer en guerre avec vous ?

Nous n'en demandons pas tant. Regardez le célèbre tag de Chasiv Yar, près d'Avdiivka. C’est un symbole. Sur cette photo, les militaires ukrainiens écrivent que nous ne demandons pas grand-chose. On veut des obus d'aviation et d'artillerie. Ensuite, on se débrouillera. Nous comptons seulement sur nous-mêmes. Nous pensons qu'avec le soutien des démocraties, nous arrêterons Poutine en Ukraine et nous ne le laisserons pas aller plus loin. D’ailleurs, le président Macron a fait une déclaration très courageuse. Il a brisé un tabou en abordant cette question et je lui en suis reconnaissante.

Oui, mais l'Allemagne n'est pas du tout d'accord avec la France...

Lorsque la guerre a commencé, l’Allemagne et d'autres démocraties ont dit : aidons l'Ukraine à ne pas échouer. L’Ukraine a alors obtenu des armes pour pouvoir se défendre et les premières vraies sanctions contre la Russie, sont entrées en vigueur. Et nous en sommes extrêmement reconnaissants, car cela nous a permis de survivre. Mais cela explique aussi notre attente pendant plus d'un an des premiers chars d'assaut allemands. Pourquoi n'avons-nous toujours pas d'avion moderne et pourquoi avons-nous dû lancer une contre-offensive sans aucune possibilité de sécuriser le ciel ukrainien ? Parce qu'il y a une énorme différence entre aider l'Ukraine à ne pas échouer et l'aider à gagner. Aidons l'Ukraine à gagner, parce que les démocraties doivent gagner encore plus. Alors fournissons à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin pour y parvenir.

Emmanuel Macron a appelé les Européens à "ne pas être lâches". Pensez qu’ils le soient ?

C’est vrai. Il est vrai que pendant des décennies, la voix des défenseurs des Droits de l'homme n'a pas été entendue. Pendant des décennies, nous avons dit au monde que la Russie persécutait sévèrement son propre peuple. Des journalistes emprisonnés ont été tués. Des activistes ont été arrêtés lors de manifestations pacifiques. Ce pays a fait peser des menaces non seulement sur ses propres citoyens, mais aussi sur la paix dans l'ensemble de la région.

Toutes les démocraties ont fermé les yeux pendant des décennies. Elles ont continué de serrer la main de Poutine. Certains continuent encore aujourd’hui de serrer la main de Poutine, de construire des gazoducs, de faire comme si de rien n'était. Et ça conduit Poutine à penser qu’il peut tout ce qu’il veut.

Nous avons besoin d'armes, car nous ne pouvons pas nous battre à mains nues avec les Russes. Oleksandra Matviitchouk

Après deux très longues années de guerre, que ressentez-vous en arrivant à Paris ?

Paris est une très belle ville, magnifique. Mais je ne ressens aucune joie parce que nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. Il y a eu du retard à cause de la lenteur des décisions politiques. Et le résultat ce sont de nombreux morts sur le champ de bataille.

De quoi avez-vous besoin aujourd’hui ?

Tout d'abord, nous avons besoin d'armes, car nous ne pouvons pas nous battre à mains nues avec les Russes. Nous avons envoyé des commandos qui ont trouvé de véritables scènes de boucherie. Des corps mutilés de civils. Des hommes et des femmes par terre, partout dans les rues. Nous avons trouvé ces cadavres dans les jardins de leurs propres maisons, des charniers dans des voitures. Des Russes ont délibérément tiré sur des familles entières essayant juste de s’échapper. Alors qu’ils n’avaient aucune arme. Voilà, c’est ça qui se passe quand les Russes voient des ukrainiens sans armes.

Si les États-Unis stoppent leur soutien, l'Europe doit exprimer son leadership Oleksandra Matviitchouk

Je suis désolé de vous poser cette question. Mais Vladimir Poutine n’est-il pas en train de gagner militairement sur le terrain militaire ?

Poutine se prépare à une longue guerre et il est le seul à consacrer 40 % de son budget aux dépenses militaires. Poutine sait aussi que le soutien militaire à l'Ukraine est actuellement gelé aux États-Unis. Nous ne sommes donc pas sur un pied d'égalité, mais nous, Ukrainiens, même dans ces circonstances, n'avons pas d'autre choix. Nous poursuivrons notre combat, car si nous cessons de nous battre, nous n’existerons plus.

Que vous inspire la victoire de Donald Trump au "Super Tuesday" et son éventuel retour à la Maison-Blanche implique pour votre pays ?

Les Américains ont tout à fait le droit de choisir un président comme ils le souhaitent. Mais si les États-Unis stoppent leur soutien à l’Ukraine, ça veut dire que l'Europe doit exprimer son leadership.