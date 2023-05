DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : dans les ruines d'un site nucléaire visé par les Russes

À quelques mètres d'une installation nucléaire expérimentale située à Kharkiv, sur les images de LCI visibles dans le reportage en tête de cet article, des débris d'obus jonchent le sol. Un an après les bombardements russes sur ce site, tout reste à reconstruire. "Tout cet endroit était exposé à la pluie, à la neige... Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour tout nettoyer et enlever les débris", montre Galyna Tolstolutska, cheffe du département des dommages radiologiques au KIPT (Kharkov Institute of Physics and Technology).

Avant la guerre, l'institut produisait du matériel radioactif à des fins médicales et industrielles. Les Russes ont voulu cibler un fleuron du secteur de la recherche en Ukraine. "Les frappes sur cette installation étaient intentionnelles", assure ainsi Mykola Shulga, directeur général du KIPT.

Pour l'heure, aucune fuite radioactive n'a été détectée mais l'inspection nationale de la réglementation nucléaire avertit : si le petit réacteur du site était endommagé, les radiations pourraient se propager sur 10 km, où vivent plus de 600.000 personnes.