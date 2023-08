DOCUMENT LCI - En Russie, enfants, adolescents et étudiants formés au pilotage de drones

Ces engins ont en effet un rôle de plus en plus important dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Kiev s'en sert de plus en plus fréquemment pour cibler Moscou ou la péninsule de Crimée. Ce jeudi 9 août, la Russie a ainsi affirmé avoir abattu dans la nuit 13 drones, dont 11 près de la Crimée et deux qui se dirigeaient vers la capitale. La veille, deux autres engins en direction de Moscou avaient été neutralisés, tandis que d'autres attaques ont eu lieu lundi et la semaine précédente dans la région de Kalouga, au sud-ouest de la capitale.