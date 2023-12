DOCUMENT LCI - En Ukraine, le défi de la mobilisation des jeunes

Pour combler le manque de soldats sur le front, l'armée ukrainienne fait campagne dans la rue et dans les médias. Un projet de loi prévoit de durcir les règles de mobilisation. Mais tous les Ukrainiens n'y sont pas favorables.

L'armée ukrainienne recherche de nouveaux soldats à mobiliser. Dans le pays en guerre, un projet de loi prévoit de durcir les règles. Ainsi, passé 30 ans, les étudiants qui ont déjà un premier diplôme ne seraient plus exemptés et pourraient recevoir un ordre de mobilisation. Un projet qui suscite des craintes dans la jeunesse.

C'est le cas de Vladislav, âgé de 24 ans. Cet enseignant en ingénierie électrique, qui réside à Odessa, a repris les études en master de psychologie afin d’échapper au combat. "Avec la mobilisation, il n’y a pas de limite de temps. Au plus profond de moi, je me dis que je pourrais m’engager. Mais les jeunes doivent pouvoir planifier leur vie, fonder une famille, je ne peux pas me projeter sans savoir quand je reviendrai", explique-t-il au micro de LCI, dans le reportage visible en tête de cet article.

Un engagement dès 18 ans ?

"Il faut prendre dans l'armée des gens qui savent ce qu'il faut faire et comment le faire correctement et pas seulement pour en faire de la chair à canon", souligne un citoyen.

Jora est un ancien volontaire. En 2014, il est blessé sur le front de Donetsk. Dès lors, son état ne lui permet plus de combattre. Aujourd'hui, il encourage les jeunes à ne pas fuir la mobilisation, à condition que l'armée les forme et ne les recrute pas avant l'âge de 21 ans. "Quand il faut passer à l'action et se battre, chacun dépend du soldat qui se trouve à ses côtés. Si l'un d'eux n'est pas fiable, on ne comprend pas ce qu'il se passe, il peut même être un fardeau pour le fonctionnement de son unité", témoigne-t-il.

L'Ukraine hésite encore à mobiliser massivement sa jeunesse par crainte de sacrifier toute une génération et l'avenir du pays.