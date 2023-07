DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : à Dnipro, les chirurgiens auprès des soldats blessés

La concentration est palpable. Dans une salle d'opération de l'hôpital Mechnikov à Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, toutes les attentions sont tournées vers le soldat allongé sur la table d'opération. Plusieurs entailles au tibia sont examinées minutieusement par les médecins. Si les blessures sont légères, les regards sont inquiets : l'amputation semble inéluctable.

"Nous allons retirer la jambe le long du garrot. À cause de ça, toute la jambe est morte. On ne peut pas garder le garrot plus de deux heures", confirme le médecin orthopédiste-traumatologue, Karim Shudzhaulla, dans le reportage de LCI visible en tête de cet article.