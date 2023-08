DOCUMENT LCI - Les soldats ukrainiens sur le front de Kreminna, au cœur de la "Forêt noire"

Nazar, commandant du bataillon qui dirige ses hommes depuis plus de quatre mois sur ce front, le sait : ils font face à des repris de justice russes, comme les Storm Z, mais aussi à des brigades bien plus expérimentées. "Si je vous disais qu’on n’avait que des guignols à la tâche en face et qu’ils n’étaient pas efficaces, je mentirais", admet-il. Au-delà de l’adversaire, l’environnement lui-même se transforme parfois en casse-tête. "Si on devait comparer à une ville comme Bakhmout, où on s’est battus : on avait des bâtiments, des abris en béton, et ça nous permettait de nous protéger de l’artillerie adverse notamment", souligne-t-il, avant de concéder n'avoir "jamais eu à affronter un truc pareil". "Quatre mois ici, c'est vraiment dur", lâche Nazar.