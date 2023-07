DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : à Avdiivka, les habitants forcés de vivre enfermés pour échapper aux bombes

Une vie sous les bombes pour les habitants de la commune. Viktor, lui, raconte aller "aux toilettes" pendant les bombardements. "J'ai une chaise sur laquelle je m'assoie et j'attends que ça cesse. Parfois, je m'allonge par terre car l'onde de choc peut me faire tomber, heurter quelque chose. Je ne suis pas stupide", explique-t-il. Son voisin vit de son côté dans une cave. Pour s'occuper la journée, il sculpte des animaux en bois à l'aide d'une lampe torche.

"La fabrication de statuettes, ça me distrait de mes préoccupations : que va devenir l'Ukraine, la population, pourquoi il n'y a pas de paix... Tout cela est très difficile et cela me distrait un peu", raconte Vitaly, âgé de 63 ans. Avec sa femme, cet Ukrainien voit rarement la lumière du jour. "On sort pour aller chercher de l'aide humanitaire, voir ce qu'il y a autour, et on revient".